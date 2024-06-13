Сбер сообщил об отсутствии изменений в курсах покупки и продажи валюты

Сбер: курсы покупки и продажи валюты стабильны, спрос находится в пределах нормы

Курсы покупки и продажи валюты в отделениях Сбера и в приложении СберОнлайн стабильны, изменений курсовой политики со вчерашнего дня нет. Таким образом ситуацию в ответ на запрос «Ленты.ру» прокомментировала пресс-служба банка.

Представитель организации также сообщил, что спрос на валюту в отделениях невысокий, находится на уровне стандартных среднедневных значений. Повышенного интереса к валюте у клиентов не наблюдается.

Поводом для запроса стали введенные 12 июня в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ, посредник в валютных сделках) санкции США, после которых площадка остановила торги долларами и евро, а также инструментами, использующими эти валюты.

На этом фоне многие банки резко увеличили курс продажи долларов и снизили курс покупки, в отдельных случаях эти данные различались в несколько раз. Также сообщалось об очередях в обменниках, однако в крупнейших финансовых организациях такие случаи не фиксировались.

Центробанк намерен устанавливать официальный курс по внебиржевому рынку. В регуляторе подчеркнули, что отмена торгов на Мосбирже не делает курс нерыночным, а только меняет структуру торговли.