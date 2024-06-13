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12:57, 13 июня 2024Экономика

Россиянам посоветовали не покупать валюту в ближайшее время

Аналитик Григорьев: в ближайшее время на валютном рынке будет много спекулянтов
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Абанин / Коммерсантъ

После прекращения торгов долларами и евро на Московской бирже (Мосбирже) на российском рынке появится множество спекулянтов. По этой причине гражданам не стоит рисковать и приобретать иностранную валюту в ближайшее время. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» россиянам дал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Аналитик рекомендовал гражданам не паниковать из-за санкций, введенных Министерством финансов (Минфином) США против Мосбиржи. После этого, как уточнил эксперт, в некоторых российских пунктах обмена валюты курс доллара в моменте доходил до 200 рублей. Однако доверять подобным точкам не стоит. «Это нечистоплотные люди пытаются нажиться на страхах и на панике, не нужно этого делать», — пояснил Григорьев.

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Подобный курс, по его мнению, не является адекватным. В то же самое время, как подчеркнул экономист, в «нормальных» обменниках курс американской валюты рос всего на 5-8 процентов. Григорьев напомнил, что ажиотаж вокруг скупки долларов уже наблюдался на российском рынке в марте 2022 года, когда некоторые граждане «сдуру» скупали американскую валюту по 110-130 рублей, а потом недоумевали, когда котировки начали стремительно снижаться. «Не надо этого повторять, не нужно паниковать», — резюмировал аналитик.

Санкции в отношении Мосбиржи власти США ввели 12 июня. Сразу после этого на российской площадке анонсировали прекращение торгов долларами и евро с 13 июня. Позже в Центробанке (ЦБ) объявили о приостановке операций с гонконгским долларом для снижения рисков. В то же время в регуляторе пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

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      Анатолий Акулов
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