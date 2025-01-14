Банк России поднял официальный курс евро почти на полтора рубля

Банк России поднял официальный курс евро до 106,25 рубля, доллара — до 103,44

Официальный курс российской валюты, установленный Центробанком на 15 января, существенно снизился, опустившись к евро почти на полтора рубля. Данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Доллар относительно вчерашних уровней вырос на 73 копейки, до 103,44 рубля, евро — на 1,39 рубля, до 106,25.

«Давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор. Негативный эффект от него со временем лишь усиливается, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну», — прокомментировал наблюдающуюся динамику нацвалюты эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. Он отметил, что во второй половине сегодняшней сессии рубль отыграл заметную часть дневных потерь.

В понедельник, 13 января, стало известно, что курс доллара на фоне публикации данных по занятости в США достиг двухлетнего максимума по отношению к основным мировым валютам. Отмечалось, что количество новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) притормозить со снижением ставок.