Курс доллара взлетел до максимума за два года

FT: Курс доллара достиг двухлетнего максимума по отношению к главным валютам

В понедельник, 13 января, курс доллара достиг двухлетнего максимума по отношению к основным мировым валютам. Индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов впервые с 10 ноября 2022 года, сообщает Financial Times.

Основной причиной его взлета стала публикация данных по занятости в США. Количество новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) притормозить со снижением ставок.

При этом еврозона и Великобритания готовятся к новому снижению ставок, что дополнительно привлекает внимание к доллару. Чем выше ставки в определенной валютной зоне, тем привлекательнее доходность этой валюты с учетом надежности вложений.

Отдельно доллар достиг двухлетнего пика по отношению к евро и британскому фунту. Процесс идет с момента победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Рынок ожидает, что политик попробует ввести обещанные пошлины на экспорт и начать снижать налоги, это ускорит инфляцию, а значит, снижение ставок остановится.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в текущем году доллар вырастет на пять процентов и станет дороже евро, что в последний раз случалось в 2022-м. При этом эксперты напоминают, что в первое президентство Трампа доллар вел себя похожим образом.