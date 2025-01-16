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10:27, 16 января 2025Экономика

Российский фондовый рынок поднялся до максимума за полгода

Индекс Мосбиржи впервые с июля 2024 года поднялся выше 2900 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В начале торгов в четверг, 16 января, индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2900 пунктов, что произошло впервые с середины августа прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 2908,74 пункта, в последний раз выше российский фондовый рынок был в июле прошлого года. С минимумов середины декабря он прибавил уже более 20 процентов.

Рост индекса начался после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента, что стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших существенного ужесточения денежно-кредитной политики.

Также покупке акций способствует ожидание прихода к власти в США Дональда Трампа, с которым связывают надежды на окончание боевых действий на Украине и частичную отмену санкций в рамках соглашений.

На новый всплеск оптимизма повлияли данные по инфляции за 2024 год, которые накануне, 15 января, опубликовал Росстат. По его подсчетам, цены выросли на 9,52 процента, что заметно ниже последних прогнозов.

Главной причиной такого несоответствия стало многократное падение инфляции в последнюю неделю года. С начала января инфляция снова ускорилась, однако рынок все равно воспринял годовые данные Росстата как аргумент в пользу сдержанного решения Центробанка по ключевой ставке в середине февраля. Регулятор не исключал, что может продолжить повышение ставки, если не увидит изменений в росте цен.

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