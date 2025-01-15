Минэкономики сообщило об ускорении роста цен

Минэкономики России сообщило о росте инфляции с начала года до 0,67 процента

Инфляция в России в период с 1 по 13 января составила 0,67 процента. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте Минэкономразвития.

В секторе продовольственных товаров темпы роста цен составили 1,16 процента, в том числе 2,91 процента для плодоовощной продукции, а в сегменте непродовольственных товаров — 0,26 процента.

В период с 1 по 23 декабря 2024 года рост цен, как сообщало ведомство, составлял 1,3 процента, однако за весь декабрь он оказался равен 1,32 процента. Таким образом, к концу года недельная инфляция резко замедлилась. Однако такой результат оказался временным, и в начале года снова зафиксировано ускорение.

В целом за январь 2024 года цены выросли на 0,86 процента, поэтому если тенденция в оставшиеся 18 дней не изменится, то в этом месяце инфляция окажется выше, чем годом ранее.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2024 года инфляция достигла 9,52 процента, что ниже ожиданий аналитиков, которые основывали свои прогнозы на последних доступных данных.

В конце декабря прошлого года Центробанк предположил, что в ближайшие месяцы инфляция будет ускоряться, а своего пика рост цен достигнет в апреле.