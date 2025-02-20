В российских обменниках стали скупать доллары на фоне падения курса

Россияне начали массово скупать доллары из-за падения курса, пишет Life.ru. Telegram-канал Shot в свою очередь сообщает о том, что люди выстраиваются в очереди, чтобы обменять валюту.

Со слов сотрудников обменников, ажиотаж наблюдается с самого утра. При этом, в обменниках доллар дороже, чем по курсу ЦБ. Например, в одном из пунктов на Ленинградском проспекте за доллар просят 95 рублей, тогда как официальный курс на сегодня — 90,43 рубля. На внебиржевых торгах в четверг, 20 февраля, американская валюта опускалась ниже 88 рублей. Это случилось впервые с сентября прошлого года.

На ослабление доллара влияет множество факторов. Рынок может эмоционально реагировать, в частности, на геополитические события. Еще немаловажную роль играет тот факт, что приближается пик налоговых платежей экспортеров.

Вообще, россияне пытались скупать доллары и на прошлой неделе: когда он опускался до 90 рублей. Тогда сообщалось, что некоторые валютные обменники приостанавливали работу.