Российские обменники закрылись из-за обвала курса доллара до 90 рублей

Некоторые валютные обменники в России приостановили работу на фоне резкого падения курса доллара. По словам владельцев, перерыв связан с нежеланием отдавать иностранную валюту слишком дешево, чтобы не остаться в минусе после возвращения курса в привычный диапазон.

На 13 февраля по курсу Центробанка один доллар стоит 94,0485 рубля. На международном валютном рынке Forex курс доллара к рублю упал ниже отметки в 90 рублей. При этом российские банки стараются не продавать американскую валюту дешевле 97 рублей.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

По состоянию на 15:40 по московскому времени 13 февраля в пунктах обмена в Москве, расположенных на Лубянке и Арбате, а также в Тверском, Пресненском и Таганском районах города продажа долларов осуществляется в диапазоне 90-94 рубля, покупка — 94-100 рублей. При этом в некоторых отделениях, например в районе Сокольников и Курского вокзала, купить доллары можно за 87,50 рубля.

Российский фондовый рынок также растет до локальных максимумов. По состоянию на 14:10 индекс Мосбиржи превышает 3200 пунктов, хотя в начале недели он находился ниже 3000 пунктов. В то же время аналитики предупреждают, что рост происходит на ожидании позитивных событий, но никаких конкретных доказательств предстоящего потепления отношений нет.

Финансовый аналитик объяснил влияние разговора Путина и Трампа на курс доллара

Резкое укрепление рубля объясняется прошедшим накануне телефонным разговором между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Участники рынка считают первый контакт лидеров государств позитивным сигналом, позволяющим надеяться на скорую остановку боевых действий на Украине и постепенную отмену санкций.

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, курс доллара достигнет 89-90 рублей и закрепится на этом уровне, если в рамках будущей встречи Путин и Трамп сумеют договориться. Он отметил, что вместе со стабилизацией ситуации на Украине в экономике также наступит период стабильности.

Рубль восстанавливает потерянные осенью прошлого года позиции, когда градус противостояния в мире сильно повысился. Если Путину и Трампу удастся договориться, в результате чего ситуация на международной арене как-то стабилизируется, то курс доллара так и останется на уровне 89-90 рублей Михаил Беляев финансовый аналитик

По его словам, подобное соотношение валют в данный момент является наиболее объективным.