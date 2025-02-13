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14:55, 13 февраля 2025Экономика

Влияние встречи Путина и Трампа на курс доллара объяснили

Аналитик Беляев: Доллар достигнет 89-90 рублей, если Путин и Трамп договорятся
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Курс доллара достигнет 89-90 рублей и закрепится на этом уровне, если в рамках будущей встречи глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сумеют договориться. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, вместе со стабилизацией ситуации на Украине в экономике также наступит период стабильности. Он напомнил, что в данный момент курс доллара опустился ниже 95 рублей. Это произошло после объявления о начале переговоров Путина и Трампа.

«Рубль восстанавливает потерянные осенью прошлого года позиции, когда градус противостояния в мире сильно повысился. Если Путину и Трампу удастся договориться, в результате чего ситуация на международной арене как-то стабилизируется, то курс доллара так и останется на уровне 89-90 рублей», — спрогнозировал специалист.

По его словам, подобное соотношение валют в данный момент является наиболее объективным.

Ранее россиянам отказались продавать подешевевшие доллары. В крупных городах начали массово закрывать пункты обмена валюты.

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