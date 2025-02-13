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14:32, 13 февраля 2025Экономика

Россиянам отказались продавать подешевевшие доллары

Shot: В России из-за падения курса доллара начали закрывать пункты обмена валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пункты обмена валюты приостанавливают работу на фоне резкого падения курса доллара. Их владельцы отказываются продавать наличные желающим купить их по текущему курсу. Об этом со ссылкой на информацию от операционистов пишет Telegram-канал Shot.

По их словам, перерыв в работе сделан в связи с нежеланием отдавать доллары слишком дешево, потому что после возвращения курса в привычный диапазон можно остаться в серьезном минусе. Банки также стараются не продавать американскую валюту дешевле 97 рублей, хотя на межбанковском рынке ее стоимость падает до 90 рублей.

Столь резкое укрепление рубля объясняется прошедшим накануне телефонным разговором между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Участники рынка считают первый контакт глав государств позитивным сигналом, позволяющим надеяться на скорую остановку боевых действий на Украине и постепенную отмену санкций.

Российский фондовый рынок также растет до локальных максимумов. По состоянию на 14:10 индекс Мосбиржи превышает 3200 пунктов, хотя в начале недели он находился ниже 3000 пунктов. В то же время аналитики предупреждают, что рост происходит на ожидании позитивных событий, но никаких конкретных доказательств предстоящего потепления отношений нет.

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