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10:40, 13 февраля 2025Экономика

Российский рынок вырос после разговора Путина и Трампа

Индекс МосБиржи вырос почти на 5 процентов после разговора Путина и Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Индекс Московской биржи вырос почти на пять процентов после разговора российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. О росте рынка свидетельствуют показатели торговой площадки.

На утренних торгах индекс MOEX вырос до 3172,89, прибавив к уровню закрытия 4,87 процента. На максимуме показатель доходил до 3246. С начала месяца рост составил 7,6 процента. В годовом выражении индекс Мосбиржи вырос на 10,03 процента.

Капитализация российского рынка по индексу MOEX по состоянию на 10:30 по московскому времени достигла 6,84 триллиона рублей. Лидерами роста стали «Газпром» (бумаги подорожали на 4,3 процента), «Селигдар» (плюс 3,53 процента), «Полюс» (плюс 2,93 процента), «iПозитив» (плюс 1,83 процента) и «Самолет» (1,77 процента).

Тем временем курс доллара на торгах Forex (Foreign Exchange) продолжил снижение. Его цена падала с 94,7 до 92,38 рубля. Американская валюта потеряла около 1,7 процента стоимости. Евро подешевел на 0,55 процента. На максимуме курс валюты поднимался до 98 рублей, после чего падал до 96,38 рубля.

Отечественная валюта начала укрепляться после разговора Трампа и Путина. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

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