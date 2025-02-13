«Инвесторы мечтали о таком сценарии». Доллар рухнул ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

Курс доллара снизился до 89 рублей впервые с сентября 2024-го

Курс доллара обрушился после разговора Путина и Трампа. Согласно данным торгов, российская валюта взлетела по отношению к американской почти на 3,5 процента.

В ходе торгов на рынке Forex в четверг, 13 февраля, курс доллара падал ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года. На американская валюта дешевела до 89,49 рубля. В то же время на межбанковском рынке курс российской валюты менялся чуть меньшими темпами — на максимуме за доллар давали 90,88 рубля, с открытия торгов американская валюта подешевела более чем на 3 рубля.

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Ряд аналитиков при этом предупреждает, что резкое укрепление рубля может закончиться новым спадом. Фундаментальные причины для ослабления валюты, а именно — дешевая нефть и санкции, сохраняются, а объективные факторы роста, как, например, начало налогового периода, — отсутствуют.

Российский рынок акций резко пошел в рост

На фоне телефонного разговора российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа индекс Московской биржи вырос почти на пять процентов после разговора. На утренних торгах индекс MOEX поднимался до 3246 пунктов, но позднее скорректировался до отметки в 3 189,57, прибавив к открытию площадки порядка 5,4 процента.

«Инвесторы мечтали о таком сценарии, но не очень верили в то, что такое возможно. В дальнейшем будут и новые телефонные звонки, встречи, международные конференции, переговоры. Все они будут очень сложные, а полная нормализация займет значительное время» Ованес Оганисян Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер», цитата по «Ъ»

С начала февраля индекс Мосбиржи вырос 8,25 процента. Прирост с начала 2025 года составил 10,69 процента. Капитализация рынка увеличилась до 6,9 триллиона рублей. Лидерами подорожания стали «Газпром» (бумаги подорожали на 4,3 процента), «Селигдар» (плюс 3,53 процента), «Полюс» (плюс 2,93 процента), «iПозитив» (плюс 1,83 процента) и «Самолет» (1,77 процента).

В беседе с РИА Новости зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов объяснил тенденцию уверенностью экспертов в снятии экономических санкций с российского экспорта «Безусловно, этот рост надо поддержать стимулирующими мерами, вовлекая розничных инвесторов и зарубежные инвестиционные фонды. Это, безусловно, переключит инфляционные ожидания и даст ЦБ РФ возможность понизить ставку», отметил он.

Беседа двух президентов повлияла на американский и европейский рынки

На фоне переговоров между США и Россией, которые вселили оптимизм в отношении возможного прекращения боевых действий на Украине, европейские акции пошли в рост. Индекс Stoxx 600 (включает ценные бумаги 600 крупных, средних и малых компаний из 17 европейских стран и охватывает примерно 90 процентов свободно обращающихся акций на европейском фондовом рынке) вырос на 0,5 процента, достигнув рекордного максимума.

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«Прекращение конфликта может устранить расходы, связанные с конфликтом, особенно в сфере энергетики, снизить неопределенность и потенциально повысить доверие бизнеса и инвестиции, что крайне важно для крупнейших экономик Европы, — цитирует Сюзанну Круз, стратега Panmure Liberum Bloomberg.

В свою очередь, также выросли индексы Азиатско-Тихоокеанского рынка (плюс 0,6 процента к закрытию предыдущего дня) и развивающихся рынков MSCI (плюс 0,2 процента). А показатели американского фондового рынка перешли к снижению. Так, фьючерсы S&P 500 (один из основных фондовых индексов США, охватывает порядка 500 компаний с высокой капитализацией, чьи ценные бумаги обращаются на американских рынках) упали на 0,2 процента. Также снизился на 0,1 процента индекс фьючерсов Nasdaq-100, состоящий из 100 самых крупных компаний, торгуемых на бирже.

Путин и Трамп обсудили Украину и Ближний Восток

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоялся 12 февраля. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, телефонный разговор лидеров двух стран шел почти полтора часа. Центральной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.

«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров» Кремль

Кроме того, отмечают в пресс-службе российского президента, стороны обсудили ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана и развитие двусторонних экономических связей. Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи — для этого глава государства пригласил коллегу в Москву.

Сам Трамп заявил, что беседа с Путиным была долгой и продуктивной. По его словам, в ходе разговора главы государств сошлись во мнении, что сотрудничество Москвы и Вашингтона выгоднее, чем продолжение конфронтации, однако для восстановления экономических контактов нужно завершить конфликт на Украине.