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11:16, 13 февраля 2025Экономика

Курс рубля взлетел

Курс рубля взлетел до максимума за 5 месяцев на фоне разговора Трампа с Путиным
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В ходе торгов на рынке Forex в четверг, 13 февраля, курс доллара падал ниже 90 рублей, что произошло впервые за пять месяцев, на минимуме он доходил до 89,49 рубля, после чего скорректировался. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Движения на межбанковском рынке менее резкие, однако и там курс российской валюты взлетел — на максимуме за доллар давали 90,88 рубля, хотя торги открылись на уровне 94 рубля за доллар.

Доллар не торгуется на Мосбирже с середины июня 2024 года, однако по отношению к юаню рубль также укрепляется до рекордного с начала осени уровня. Китайская валюта падала до 12,13 рубля, что в последний раз наблюдалось 4 сентября.

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Основной причиной укрепления рубля стал состоявшийся накануне первый подтвержденный телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Комментируя его, обе стороны не представили какой-либо конкретики относительно возможных переговоров, однако участники рынка считают, что главы государств нашли общий язык, так что боевые действия на Украине могут прекратиться, а давление на Россию ослабнет.

На этом фоне индекс Мосбиржи поднимался почти к 3250 пунктам, прибавив с начала торгов более 200 пунктов. Впрочем, аналитики предупреждают, что резкий взлет и укрепление рубля может закончиться новым спадом, так как все фундаментальные причины для его слабости, то есть дешевая нефть и санкции, пока остаются на месте.

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