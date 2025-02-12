Резкое укрепление рубля объяснили

Финансовый аналитик Антонов объяснил укрепление рубля возвратом валютной выручки

Одним из основных факторов, способствующих резкому укреплению рубля к доллару на рынке Forex в последние недели, стало совершенствование механизмов работы экспортных компаний, которые позволяют лучше возвращать валютную выручку. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Другой причиной могут стать геополитические движения, которые, в частности, выразились в начавшемся общении между США и Россией. Вчерашняя передача Москвой американского гражданина могла позитивное повлиять на оценку начала переговоров.

Вместе с тем эксперт не видит причин для формирования долгосрочного тренда, потому что стоимость нефти остается на достаточно низких уровнях, санкции никто не отменяет, а высокие государственные расходы давят на курс валюты.

По его мнению, в ближайшее время волатильность рубля будет высока. Российская валюта может как удержаться на уровне 94 рублей, так и упасть до 105 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 февраля, курс доллара с начала октября прошлого года упал ниже 94 рублей.