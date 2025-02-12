Курс доллара к рублю резко снизился

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 94 рублей

Курс доллара обрушился на международном рынке Форекс. На торгах в среду, 12 февраля, он опустился ниже отметки в 94 рубля впервые с начала октября прошлого года. На момент публикации материала американская валюта снижалась на 2,83 процента, до 93,77 рубля.

В схожем темпе укрепляется нацвалюта и к европейской — евро теряет 2,67 процента, за него дают 97,3 рубля.

Накануне Банк России опустил официальные курсы доллара и евро до 95,8 и 99,2 рубля соответственно.

Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, на рынке наблюдается явное превышение предложения валюты над спросом на нее, в том числе на фоне изменений по бюджетному правилу (ЦБ в феврале увеличит продажи валюты на внутреннем рынке, писал РБК). В том числе, указывает он, влияние на динамику оказывает то, что на фоне санкций против биржевой инфраструктуры, банков и ряда крупных экспортеров усиливается процесс девалютизации.

«Восстановление инвалют возможно лишь по мере повышения импорта и сокращения потоков от экспорта. А пока игроки на повышение рубля явно доминируют», — прокомментировал специалист.

