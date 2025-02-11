Официальный курс евро опустился ниже 100 рублей

Банк России опустил курс евро ниже 100 рублей, доллара — ниже 96 рублей

Банк России снизил официальные курсы ведущих мировых валют к российской. В частности, евро впервые с 10 сентября прошлого года опустился ниже 100 рублей, свидетельствует опубликованная на сайте Центробанка информация.

Относительно вчерашних значений доллар подешевел на 98 копеек, до 95,8 рубля, евро — на 1,3 рубля, до 99,2, а юань ослаб в процентном отношении сильнее всего, до 13,03 рубля, потеряв 1,63 процента от стоимости.

Таким образом, регулятор снова снизил курс доллара, достигавший еще 3 февраля 100 рублей.

Российская валюта продолжает укрепляться. Комментируя ее динамику, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил в среду, что доллар может снизиться до интервала в 93-95 рублей, но ненадолго, поскольку есть «фундаментальные факторы, связанные с тем, что так или иначе спрос на доллар превышает предложение доллара в России».