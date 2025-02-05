Банк России понизил курс доллара

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара до 98,06 рубля

Банк России установил на четверг официальный курс доллара на уровне 98,06 рубля, понизив его на 48 копеек. Евро, в свою очередь, вырос на 24 копейки, достигнув 102,92 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, американская валюта, вернувшаяся в понедельник, 3 февраля, к уровням около 100 рублей за единицу, за два дня проделала обратный путь к 98 рублям, где она стабилизировалась на прошлой неделе на фоне ожиданий российско-американских переговоров.

К юаню российская валюта на торгах в среду обновила четырехмесячный максимум, опускаясь до 13,05 рубля. Официальный курс ЦБ установил на уровне 13,25 рубля.

«Навес предложения иностранной валюты сохраняется. Он может быть обусловлен продажами одного или нескольких экспортеров. Такие сделки, возможно, связаны с недавними санкциями США против нефтегазового сектора РФ», — прокомментировал курсовую динамику эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.