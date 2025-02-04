ЦБ понизил официальный курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 5 февраля на отметке в 98,53 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) установило официальный курс доллара на 5 февраля на отметке в 98,53 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Для сравнения: во вторник, 4 февраля, официальный курс доллара составлял 99,94 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки американской валюты примерно на 1,41 рубля.

Официальный курс евро на завтра, напротив, подняли почти на 20 копеек, до 102,68 рубля. Во вторник курс европейской валюты составлял 102,49 рубля. Что касается юаня, то котировки китайской валюты понизили примерно на 11 копеек, до 13,298 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко спрогнозировал сохранение курса доллара в коридоре 90-98 рублей в феврале. Стабилизации курса российской валюты в январе, пояснил он, поспособствовал ряд факторов, включая традиционно низкий спрос на валюту в начале 2025 года, рост объемов продаж валюты со стороны импортеров для уплаты налогов и увеличение биржевых цен на нефть. Ближе к концу последнего месяца зимы, допустил эксперт, курс доллара может подняться до 95-99 рублей.