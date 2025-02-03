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07:29, 4 февраля 2025Экономика

Описано будущее рубля

Экономист Щербаченко: В феврале курс останется в диапазоне 90-98 рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2025 года рубль укрепился на 4 процента, достигнув отметки в 98 за доллар, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он также описал будущее курса.

Рост рубля экономист объяснил сезонностью, пояснив, что январь и февраль — месяцы с низким спросом на валюту со стороны импортеров. Позитивное влияние на курс, по его словам, оказали и другие факторы. А именно рост продажи валюты со стороны импортеров для уплаты налогов и рост цен на нефть.

Что касается прогноза на февраль, то курс доллара может продолжать оставаться в диапазоне 90-98 рублей за доллар, если не произойдут значительные изменения в экономической политике и геополитической ситуации. На конец февраля возможно, что пара доллар-рубль немного поднимется в пределах 95-99 рублей за доллар

Петр Щербаченкоэкономист

В первую очередь к факторам, влияющим на стоимость валюты, эксперт отнес денежно-кредитную политику, включающую решения Центрального банка о ключевой ставке, колебания мировых цен на нефть и геополитическую ситуацию.

«Конфликты, санкции и отношения с другими странами могут оказать влияние на стоимость валют. Если санкции усилятся, это может временно усилить доллар до 105 рублей за доллар, а затем все вернется обратно к текущему курсу 98 рублей за доллар», — поделился экономист.

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