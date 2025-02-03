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13:38, 3 февраля 2025Экономика

Индийская рупия рухнула на фоне импортных пошлин Трампа

Доллар достиг значения 87,23 рупии на фоне импортных пошлин Трампа
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Priyanshu / Reuters

Курс доллара США по отношению к индийской рупии впервые в истории 3 февраля превысил значение 87 рупий за доллар. Это произошло на фоне падения азиатских валют, последовавшего за введением президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Канады, КНР и Мексики, сообщает «Интерфакс».

В 12:43 мск американская валюта торговалась на уровне 87,14 рупии, тогда как в пятницу этот показатель был на уровне 86,7. Максимальное значение, зафиксированное в понедельник, оказалось на уровне 87,23 рупии за доллар США.

Акции азиатских компаний в понедельник рухнули на фоне нового указа Трампа о пошлинах, вступающего в силу с 4 февраля. На продукцию, поставляемую в Штаты из Китая, они составят 10 процентов, из Канады и Мексики — 25 процентов. Акции Toyota, Honda и Nissan на фоне этих новостей упали на 5 процентов, а азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific снизился более чем на 2 процента.

Инвесторы на фоне происходящего стали перераспределять капитал в пользу защитных активов, к которым относится и доллар, указали эксперты. Беспокойство игроков также вызывает замедление роста ВВП Индии, которое было зафиксировано еще во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) 2024 года.

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