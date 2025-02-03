Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:05, 3 февраля 2025Экономика

Трамп обрушил акции ряда азиатских компаний

Bloomberg: Акции Toyota, Honda и Nissan упали по меньшей мере на пять процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Jordan Vonderhaar / Reuters

Акции азиатских компаний, зависящих от экспорта, резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах, дав сигнал к началу нового раунда глобальной торговой войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, индекс MSCI Asia Pacific упал более чем на два процента. При этом азиатские инвесторы надеялись, что тарифы могут быть отложены или отменены на дальнейших переговорах после того, как Трамп продемонстрировал более мягкую, чем ожидалось, политику в отношении Китая. Тем не менее новые пошлины могут особенно навредить китайскому экспорту и подорвать его и без того находящуюся в тяжелом положении экономику.

Кроме того, США считают важнейшим рынком сбыта крупнейшие автопроизводители Японии. Они продают в США автомобили, произведенные или собранные в Мексике. Как следствие, после того, как Трамп ввел пошлины в отношении Мексики, акции Toyota, Honda и Nissan упали по меньшей мере на пять процентов. Акции южнокорейского автопроизводителя Kia, располагающего заводом в Мексике, упали больше чем на пять процентов.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
«Мы должны положить конец войне» Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?
«Мы должны положить конец войне»Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?
20 января 2025

По меньшей мере на шесть процентов рухнули акции китайских производителей электрокаров Li Auto и XPeng, а производителей спортивной одежды Li Ning и бытовой техники Haier Smart Home — больше чем на семь процентов. Двухпроцентное снижение показали ценные бумаги производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron, Advantest Corp. и Disco Corp.

Ранее Китай заявил, что после введения американских пошлин он подаст иск во Всемирную торговую организацию. В Пекине уверены, что такие действия Вашингтона серьезно противоречат правилам этого объединения.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Никогда не прятался за своих ребят». Вице-губернатор российского региона погиб под Курском. Он ушел на СВО вслед за сыном

      Медведчук сравнил события на Украине с Руиной

      Панарин оказался должен российской налоговой

      На Украине предложили начинать военную подготовку с детского сада

      В российском регионе началась борьба за пост смотрящего за областью

      Бьянка Цензори обнажилась на премии «Грэмми»

      На Android-смартфонах появится виртуальный секретарь

      В Армении раскрыли подробности визита Пашиняна в США

      Популярный российский комик пожаловался на неприятные ощущения за границей

      Прибыль каждого третьего крупного банка России упала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше