Курс доллара к рублю стабилизировался

Банк России сохранил официальный курс доллара на уровне 98,01 рубля

Банк России в четверг, 30 января, подтвердил официальный курс доллара, второй день подряд сохранив его на уровне 98,01 рубля. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора.

До этого, 28 января, ЦБ поднял курс американской валюты на четыре копейки, с 97,97 рубля. Таким образом, можно говорить о том, что пара доллар-рубль на текущей неделе стабилизировалась.

«По факту в январе рубль был крепок, даже несмотря на введенные в начале месяца санкции прежней американской администрации против российской нефтянки», — прокомментировал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Он уточнил, что в среднем за месяц российская валюта выросла к корзине из доллара, евро и юаня на три процента, и указал на важность того, что рынки по-прежнему ждут переговоров российского и американского президентов, на фоне чего «обширной девальвации рубля не ожидается», но «технический отскок инвалют вверх вполне допустим».

После прохождения в начале недели пика налоговых платежей способность препятствовать ослаблению рубля связывают с ожиданиями улучшений в геополитике, которые, по словам экспертов, то усиливаются, то ослабевают в зависимости от изменения новостного фона.