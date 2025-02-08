Назван предел укрепления рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 93-95 за доллар

Тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой, будут сохраняться и способствовать достаточно крепкому рублю, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал предел укрепления национальной валюты.

Ранее курс доллара в России на рынке Форекс опустился ниже 96 рублей впервые за несколько месяцев.

«Я допускаю, что еще сильнее может укрепиться рубль — в интервале 93-95 за доллар. Это возможно, но мне кажется, что это будет длиться недолго, потому что есть фундаментальные факторы, связанные с тем, что так или иначе спрос на доллар превышает предложение доллара в России. Потому что часть наших поставщиков, независимо от того, из каких они стран, недружественных, дружных или нейтральных, предпочитает получать за отгруженную в адрес России продукцию именно доллары. Соответственно, спрос на валюту у нас выше, и эта закономерность никуда не денется», — спрогнозировал экономист.

Он добавил, что рубль пока что не отличается системной устойчивостью в отношении других мировых валют.

«Плюс я, честно говоря, не верю ни в какой прогресс в отношениях с нынешней администрацией США. Очевидно, что никакого урегулирования ситуации здесь не будет, потому что незачем [президенту США Дональду] Трампу нам что-то предлагать, США эта ситуация выгодна, их ВПК загружен полностью, они активно выпускают военную продукцию, получают хорошие деньги, у них проблем нет никаких в этом плане. И по мере того, как будут рассеиваться иллюзии по поводу того, что сейчас что-то чудесное произойдет вод влиянием волшебника Трампа, все будет возвращаться на круги своя. То есть геополитическая напряженность будет снова усиливаться, и это тоже будет фактором, который влияет на неустойчивость рубля», — высказался эксперт.

Исходя из того, что тренд на укрепление рубля недолгий, Григорьев посоветовал тем, кому нужны наличные доллары, воспользоваться ситуацией и приобрести их сейчас.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко, курс доллара в феврале останется в коридоре 90-98 рублей. Стабилизации российской валюты способствовал традиционно низкий спрос на валюту, рост объемов продаж валюты импортерами для уплаты налогов и увеличение биржевых цен на нефть.

