Доллар рекордно подешевел

Курс доллара в России опустился ниже 96 рублей впервые с октября 2024 года

Курс доллара в России на рынке Форекс опустился ниже 96 рублей впервые за несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги американской валютой стартовали на отметке в 98 рублей за доллар. Позднее цена стала опускаться, и к 10:30 мск доллар подешевел до 96,5 рубля. Рекордно низкие значения фиксировались в последний раз в октябре 2024 года.

Евро тем временем подешевел до 100,52 рубля, потеряв с начала торгов около 1,39 процента. На минимуме стоимость валюты опускалась до 100 рублей, снижение с открытия площадок составляло около двух рублей.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко, курс доллара в феврале останется в коридоре 90-98 рублей. Стабилизации российской валюты способствовал традиционно низкий спрос на валюту, рост объемов продаж валюты импортерами для уплаты налогов и увеличение биржевых цен на нефть.