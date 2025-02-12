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01:42, 12 февраля 2025Россия

Российский адвокат американца Фогела подтвердил его освобождение

Адвокат Фогела в РФ Овсянников подтвердил его освобождение и его отъезд в США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американец Марк Фогел, который был осужден за контрабанду наркотиков, освобожден. Этот факт и отъезд Фогела в США подтвердил его адвокат в России Дмитрий Овсянников, передает ТАСС.

«Сейчас он в самолете, часов через пять он будет в США и выйдет на связь. Мы пока не знаем, на каких основаниях он был освобожден из мест заключения — актом помилования или как-либо еще», — уточнил адвокат.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля и тайно вел переговоры о сделке. Майк Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности, заявил, что гражданин США был вывезен по указанию президента в рамках обмена.

Фогел раньше был сотрудником посольства США в Москве, затем — преподавателем в англо-американской школе, до 2021 года имел дипломатический статус. По версии следствия, он мог использовать свое положение для создания канала поставки в РФ наркотивов, чтобы потом сбывать их ученикам.

Американца и его жену остановили в 2021 году в аэропорту Шереметьево, куда они прибыли из Нью-Йорка, поскольку служебные собаки отреагировали на их багаж. Внутри были обнаружены марихуана, замаскированная в упаковках от контактных линз, и масло каннабиса, залитое в картриджи электронных сигарет.

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