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22:50, 11 февраля 2025Мир

Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

Уолтц: Освобождение Фогеля является жестом доброй воли РФ
Виктор Цаплин
Виктор Цаплин (шеф-редактор)
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Jabin Botsford / Pool / Reuters

Белый дом объявил об освобождении гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках. 11 февраля его вывезли из Москвы на самолете Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Американские власти охарактеризовали это как жест доброй воли со стороны России.

Майк Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности, в своем заявлении отметил, что Фогель был вывезен по указанию президента США в «рамках обмена». Уолтц не пояснил суть этого обмена и не уточнил, освободили ли кого-либо взамен Соединенные Штаты или их союзники.

Спецпосланник Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля и тайно вел переговоры о сделке. О его возможном прибытии в российскую столицу стало известно днем 11 февраля. В Кремле в связи с этой новостью заявили, что не обладают информацией о приезде Уиткоффа и не имеют планов по контактам об урегулировании конфликта на Украине. Российские власти пока также не комментировали сообщение Белого дома о Фогеле.

Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники главы государства провели переговоры об обмене, который служит доказательством доброй воли со стороны России

Майк Уолтцсоветник президента США по национальной безопасности

Уолтц добавил, что Россия и США движутся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Трамп мог уполномочить Уиткоффа на ведение переговоров о мире на Украине

По данным источников The New York Times (NYT), Дональд Трамп тайно «расширил сферу деятельности» Уиткоффа за пределы Ближнего Востока с целью «открыть канал переговоров с русскими», а также поручил ему участвовать в мирном процессе по Украине.

Трамп доверяет Уиткоффу. Президент сообщил окружению спецпосланника, что, по его мнению, у того есть необходимые навыки для завершения конфликта на Украине

источники газеты The New York Times

Как утверждают собеседники NYT, перед приездом в Москву Уиткофф провел прямые переговоры с ближайшими союзниками президента России Владимира Путина и обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине со своими контактами в Катаре и Саудовской Аравии. Разговаривали ли Трамп и Путин по телефону, по-прежнему неясно, и несколько высокопоставленных чиновников американской администрации, обычно знающие о подобных контактах, не могут подтвердить факт такого звонка.

Дональд Трамп и Стив Уиткофф

Дональд Трамп и Стив Уиткофф

Фото: Carlos Barria / Reuters

Уиткофф является давним соратником Трампа

Стиву Уиткоффу 67 лет, он нью-йоркский миллиардер, занимающийся инвестициями в сфере недвижимости. Спецпосланник участвовал в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года и освобождении заложников. Израильская пресса отмечала его агрессивный стиль ведения переговоров.

Знающие Стива Уиткоффа люди не удивились, услышав, что агрессивная встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху убедила последнего подписать соглашение, включающее прекращение огня и освобождение заложников

Al Ain News

Близкий к Уиткоффу человек также называл его умным и талантливым переговорщиком.

Во время первого президентского срока Трампа Уиткофф входил в состав группы по восстановлению экономики, созданной для преодоления последствий коронавирусной пандемии. О его назначении спецпосланником на Ближнем Востоке стало известно после выборов президента в ноябре 2024 года.

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7 февраля 2025

Марк Фогель отбывал в России срок за перевозку и контрабанду наркотиков

Фогеля задержали в московском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл с супругой из Нью-Йорка в августе 2021 года. В его багаже нашли наркотики — 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла, которые он спрятал в коробочках из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет, завернув все это в пленку. В июне 2022 года американца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фогель известен тем, что преподавал в англо-американской школе в Москве и был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. ТАСС писал, что согласно одной из версий, американец мог пользоваться этим статусом для ввоза наркотиков в Россию.

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