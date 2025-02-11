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12:24, 11 февраля 2025Мир

В Кремле прокомментировали данные о прибытии в Россию спецпосланника Трампа

Песков: У Кремля нет информации о прилете в РФ спецпосланника Трампа Уиткоффа
Семен Александров (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

У Кремля нет информации о прилете в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Появившиеся данные о визите советника американского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется... Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее появилась информация, что предполагаемый самолет спецпредставителя президента США Уиткоффа якобы приземлился в Москве в аэропорту Внуково. В частности, речь идет о бизнес-джете Gulfstream G650ER. Предполагается, что он мог приземлиться в аэропорту российской столицы в 10 утра.

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