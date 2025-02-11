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12:15, 11 февраля 2025Мир

Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

Mash: Самолет спецпредставителя Трампа Уиткоффа мог приземлиться в Москве
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа якобы мог приземлиться в Москве в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, речь идет бизнес-джете Gulfstream G650ER. Предполагается, что он мог приземлиться в аэропорту российской столицы в 10 утра.

Позже информация была опровергнута пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он указал, что у Кремля нет информации о предполагаемом визите, несмотря на отмеченный ранее факт активизации двусторонних контактов Москвы и Вашингтона.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси посетила МИД России. О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство на данный момент времени не сообщается. Дополнительно уточняется, что детали ситуации будут раскрыты в дальнейшем.

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