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11:59, 11 февраля 2025Мир

Посол США посетила МИД России

Посол США в Москве Трейси посетила МИД России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США в Москве Линн Трейси посетила МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство на данный момент времени не сообщается.

1 января Трейси заявила, что США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью, несмотря на существующие глубокие разногласия по многим вопросам. Она указала, что странам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые двусторонние контакты. Кроме того, глава дипломатической миссии также понадеялась, что в 2025 году Москва и Вашингтон найдут решения для «мирного будущего».

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