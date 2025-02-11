Посол США посетила МИД России

Посол США в Москве Трейси посетила МИД России

Посол США в Москве Линн Трейси посетила МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство на данный момент времени не сообщается.

1 января Трейси заявила, что США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью, несмотря на существующие глубокие разногласия по многим вопросам. Она указала, что странам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые двусторонние контакты. Кроме того, глава дипломатической миссии также понадеялась, что в 2025 году Москва и Вашингтон найдут решения для «мирного будущего».