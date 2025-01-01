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20:17, 1 января 2025Мир

Посол США заявила о готовности к диалогу с российской властью

Посол США в России Трейси заявила о готовности к диалогу с российской властью
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью, несмотря на существующие глубокие разногласия по многим вопросам, заявила посол страны в России Линн Трейси в видео, опубликованном в аккаунте диппредставительства в X.

Она указала, что странам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые.

Трейси также понадеялась, что в 2025 году будут найдены решения для «мирного будущего».

В сентябре Линн Трейси и посол Канады Сара Тейлор почтили в православном храме в Москве память жертв терактов по всему миру, включая теракты 11 сентября 2001 года и теракт в «Крокус Сити Холле». Поминальное богослужение проводилось в Храме Святой Великомученицы Екатерины на Всполье. Также была опубликована фотография дипломатов на фоне храма вместе с двумя православными священниками.

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