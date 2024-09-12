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16:30, 12 сентября 2024Мир

Послы США и Канады почтили в православном храме память жертв терактов в России

Послы США и Канады в православном храме почтили память жертв терактов в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Послы США и Канады Линн Трейси и Сара Тейлор 11 сентября почтили в православном храме в Москве память жертв терактов по всему миру, включая теракты 11 сентября 2001 года и теракт в «Крокус Сити Холле». Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале посольства США в Москве.

Поминальное богослужение проводилось в Храме Святой Великомученицы Екатерины на Всполье. В канале также была опубликована фотография дипломатов на фоне храма вместе с двумя православными священниками.

Ранее Трейси заявила, что США помнят о поддержке, оказанной российским правительством и народом в знак солидарности с американцами, после террористических актов 11 сентября 2001 года. Посол отметила, что дипломатическая миссия США в России и американский народ никогда не забудут как саму трагедию, так и спасателей, бросившихся на помощь пострадавшим в терактах.

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      Виктория Кондратьева
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