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11:59, 11 сентября 2024Мир

Посол США напомнила о помощи России после терактов 11 сентября

Посол США Трейси: США помнят поддержку России после терактов 11 сентября
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

США помнят о поддержке, оказанной Россией после террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси в заявлении по случаю годовщины трагедии, опубликованном в Telegram-канале посольства США.

«Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между США и Россией, мы помним о поддержке, оказанной российским правительством и народом в знак солидарности с американцами в те страшные дни», — утверждается в публикации.

Посол отметила, что дипломатическая миссия США в России и американский народ никогда не забудут как саму трагедию, так и спасателей, бросившихся на помощь пострадавшим в терактах.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин отменил заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября, которая позволила бы им избежать казни.

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      Елизавета Мытарева
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