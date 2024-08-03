Глава Пентагона отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

Пентагон: Остин отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Ранее представитель американской администрации Джон Кирби сообщил, что Белый дом до 31 июля не знал, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года пошли на следку со следствием. В соответствии с соглашением, обвиняемые согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо высшей меры наказания. Первое слушание по делу ожидается летом следующего года.