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04:17, 3 августа 2024Мир

Глава Пентагона отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

Пентагон: Остин отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

Фото: Leah Millis / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Ранее представитель американской администрации Джон Кирби сообщил, что Белый дом до 31 июля не знал, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года пошли на следку со следствием. В соответствии с соглашением, обвиняемые согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо высшей меры наказания. Первое слушание по делу ожидается летом следующего года.

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      Марина Совина
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