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03:47, 2 августа 2024Мир

Белый дом прокомментировал сделку со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

Кирби: Белый дом не знал о сделке со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

Фото: Pixabay

Белый дом до 31 июля не знал, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года пошли на следку со следствием. Об этом заявил официальный представитель американской администрации Джон Кирби, передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на критику со стороны семей жертв теракта, которым в среду Пентагон разослал письма о том, что родственники в 2022 году были уведомлены о начале переговоров о сделке со следствием. Обвиняемые, по данным ведомства, согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо высшей меры наказания, первое слушание по делу ожидается летом следующего года.

Кирби уточнил, что это было организовано независимым военным следственным органом. «Белый дом не знал об этом, об этой сделке или о процессах, предшествовавших ей, до вчерашнего дня», — добавил он.

Представитель американской администрации заявил, что президент США Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности связаться с руководством Пентагона для дальнейшего обсуждения ситуации.

Ранее пресс-служба Министерства обороны США сообщила, что трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. В ведомстве отметили, что фигуранты заключили досудебное соглашение, детали которого не раскрываются.

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      Марина Совина
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