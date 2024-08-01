Участники теракта 11 сентября в Нью-Йорке признали вину

Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября 2001 года согласились признать вину

Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

«Трое обвиняемых, а также Али Абдул Азиз Али и Рамзи бин аль Шибх, первоначально были обвинены совместно и предстали перед судом 5 июня 2008 года, а затем снова были обвинены совместно и предстали перед судом во второй раз 5 мая 2012 года в связи с их предполагаемой ролью в атаках на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что фигуранты заключили досудебное соглашение, детали которого не раскрываются.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, — четыре теракта, совершенные в США в один день членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России). 19 представителей этой террористической организации захватили четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибли почти 3000 человек.