Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 20 февраля 2025Экономика

Курс доллара опустился до многомесячного минимума

РИА Новости: Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился в четверг ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года, падая к 13,14 по московскому времени до 87,72 рубля. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, к ослаблению американской валюты до многомесячных минимумов привело его снижение относительно предыдущего закрытия на 2,25 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 20 февраля, достиг в среду 90,43 рубля, хотя еще две недели назад находился около трехзначных отметок. На международном рынке Forex доллар опустился ниже 90 рублей уже накануне.

Продолжающееся рублевое ралли связывают в том числе с приближением пика налоговых платежей экспортеров. Эксперты допускают и снижение курса доллара до 75-80 рублей, отмечая, что оно будет возможно в случае совпадения нескольких факторов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

      В российском городе нашли две мумии в залитой кипятком квартире

      На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

      В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

      В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

      iPhone 15 рекордно подешевел

      В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

      Посольство Израиля в России приспустило флаг

      Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

      Россиянам подсказали способы самостоятельно облегчить зубную боль до визита к врачу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше