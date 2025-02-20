Курс доллара опустился до многомесячного минимума

РИА Новости: Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился в четверг ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года, падая к 13,14 по московскому времени до 87,72 рубля. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, к ослаблению американской валюты до многомесячных минимумов привело его снижение относительно предыдущего закрытия на 2,25 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 20 февраля, достиг в среду 90,43 рубля, хотя еще две недели назад находился около трехзначных отметок. На международном рынке Forex доллар опустился ниже 90 рублей уже накануне.

Продолжающееся рублевое ралли связывают в том числе с приближением пика налоговых платежей экспортеров. Эксперты допускают и снижение курса доллара до 75-80 рублей, отмечая, что оно будет возможно в случае совпадения нескольких факторов.

