В России допустили дальнейшее снижение курса доллара

Аналитик Калманович: Снижение курса доллара до 75-80 рублей возможно

Дальнейшее снижение курса доллара до 75-80 рублей возможно в случае совпадения нескольких факторов. Такое развитие событий допустил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в интервью агентству «Прайм».

«Во-первых, рост цен на нефть и газ увеличивает валютные поступления, что поддерживает рубль. Во-вторых, снижение геополитической напряженности и ослабление санкционного давления могут повысить доверие инвесторов к российской экономике», — сказал он.

Он подчеркнул, что еще одним фактором является сохранение высокой процентной ставки Центрального банка. Калманович отметил, что в случае, если совпадения всех трех факторов не случится, курс доллара будет находиться в диапазоне 88-92 рубля.

Ранее аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля к доллару. Он отметил, что среди участников валютного рынка за последнее время произошло существенное изменение настроений. Подобное стало возможным после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.