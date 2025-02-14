Рублю спрогнозировали дальнейшее укрепление к доллару

Аналитик BitRiver Антонов: Курс доллара может снизиться до 87,5 рубля

В обозримом будущем курс доллара может снизиться до отметки в 87,5 рубля. Дальнейшее укрепление российской валюты к американской спрогнозировал аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Его слова приводит Life.ru.

Он отметил, что среди участников валютного рынка за последнее время произошло существенное изменение настроений. Подобное стало возможным после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В среднесрочной перспективе тренд укрепления российской валюты может продолжиться, полагает Антонов.

В настоящее время, добавил эксперт, доллар торгуется на бирже «около трендовой линии от минимумов сентября 2022 года», а курс американской валюты сейчас находится в районе 91,75 рубля. «Техническая картина указывает на возможность движения ниже к отметкам 90,5 и 87,5 рубля за доллар», — резюмировал Антонов.

Официальный курс доллара на пятницу, 14 февраля, был установлен Банком России на отметке в 91,03 рубля. Котировки американской валюты регулятор понизил более чем на 3 рубля. Накануне, 13 февраля, в ходе торгов на рынке Форекс курс доллара в моменте терял почти 3,5 процента и опускался ниже 90 рублей впервые за пять месяцев.

В то же время аналитики предупреждают, что укрепление рубля может в итоге оказаться краткосрочным явлением. Объективные факторы для усиления позиций российской валюты (например, начало налогового периода) в настоящее время отсутствуют.