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19:17, 13 февраля 2025Экономика

ЦБ резко понизил официальный курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 14 февраля на отметке в 91,03 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара и установило его на пятницу, 14 февраля, на отметке в 91,03 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

В четверг, 13 февраля, официальный курс доллара составлял 94,04 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки американской валюты более чем на 3 рубля. При этом на рынке Форекс курс доллара ближе к 19:15 по московскому времени снизился примерно на 3,93 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и опустился до отметки в 90,3 рубля.

Официальный курс евро также подвергся значительной корректировке. Котировки европейской валюты регулятор понизил примерно на 3,1 рубля. Если 13 февраля курс составлял 98,01 рубля, то 14 числа составит 94,92. Курс китайской валюты, в свою очередь, понизили на 43 копейки — с 12,77 до 12,34 рубля.

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Курс доллара на рынке Форекс стал заметно падать после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе торгов в четверг, 13 февраля, российская валюта укреплялась к американской почти на 3,5 процента. Курс доллара падал ниже 90 рублей. Подобной динамики не фиксировалось на валютном рынке с сентября 2024 года. На минимуме котировки американской валюты опустились до 89,49 рубля.

В то же время ряд аналитиков предупреждают, что укрепление рубля к доллару может оказаться краткосрочным. Фундаментальные причины для ослабления российской валюты (отсутствие резкого роста цен на нефть и действие масштабных западных санкций) по-прежнему сохраняются, тогда как объективные факторы для ее укрепления, такие как, например, начало налогового периода, — отсутствуют.

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