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18:22, 19 февраля 2025Экономика

Официальный курс доллара упал почти до 90 рублей

Официальный курс доллара снизился до 90,43 рубля, евро — до 94,08
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 20 февраля, снизился на 91 копейку, до 90,43 рубля, а европейская валюта потеряла 1,59 рубля, опустившись до 94,08, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Американская валюта в среду вновь опустилась ниже 90 рублей на международном рынке Forex. При этом официальный курс, несмотря на практически неуклонное укрепление рубля в феврале, эту отметку пока не преодолевал. Еще две недели назад, 4 февраля, он составлял 99,94 рубля за доллар, а максимально приближался к ней 15 февраля, достигнув 90,31.

Поддержку продолжающемуся рублевому ралли оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 февраля, на фоне чего они увеличивают предложение иностранной валюты на рынке. Также некоторые компании могут продолжать конвертировать инвалюту в рубли и на фоне предстоящего 27 февраля вступления в силу санкций США против российского нефтегазового сектора, считает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Ранее экономист назвал условием закрепления курса ниже 90 рублей за доллар начало реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появление перспектив мирного договора.

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