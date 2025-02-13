Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 13 февраля 2025Экономика

Названы условия закрепления курса доллара ниже 90 рублей

Экономист Суверов: Доллар закрепится ниже 90 рублей при «реальных переговорах»
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Условием закрепления курса ниже 90 рублей за доллар является начало реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появление перспектив мирного договора, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов, мнение которого приводит РИА Новости.

По словам специалиста, все это «создаст условия для снижения бюджетных расходов, замедления инфляции и ускорения экономического роста», а рублю также помогут ожидания снижения санкционного давления Запада.

Ранее причиной взлета российского фондового рынка, последовавшего за продолжительным телефонным разговором президентов России и США, в рамках которого, как уточнили в Кремле, обсуждались в том числе вопросы энергетики, назвали оптимизм инвесторов и попытки отыграть наблюдавшееся во второй половине прошлого года падение котировок.

Помимо значительного роста рынка акций в РФ, курс рубля, который и так укреплялся в последнее время, ускорил рост к доллару, упав ниже отметки в 90 рублей. На фоне этого, узнали журналисты, с перебоями начали работать российские обменники, в которых не горят желанием продавать гражданам валюту по текущему резко упавшему курсу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники «взяли тайм-аут» из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В России рассказали о работе команд по подготовке к переговорам по Украине

      Россиянин опубликовал комментарий в интернете и попал под статью об оправдании терроризма

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названы главные страхи российских арендаторов жилья

      В России введут новые меры для защиты от мошенников

      Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

      В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

      В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

      Индия локализует производство АК-203

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше