Названы условия закрепления курса доллара ниже 90 рублей

Экономист Суверов: Доллар закрепится ниже 90 рублей при «реальных переговорах»

Условием закрепления курса ниже 90 рублей за доллар является начало реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появление перспектив мирного договора, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов, мнение которого приводит РИА Новости.

По словам специалиста, все это «создаст условия для снижения бюджетных расходов, замедления инфляции и ускорения экономического роста», а рублю также помогут ожидания снижения санкционного давления Запада.

Ранее причиной взлета российского фондового рынка, последовавшего за продолжительным телефонным разговором президентов России и США, в рамках которого, как уточнили в Кремле, обсуждались в том числе вопросы энергетики, назвали оптимизм инвесторов и попытки отыграть наблюдавшееся во второй половине прошлого года падение котировок.

Помимо значительного роста рынка акций в РФ, курс рубля, который и так укреплялся в последнее время, ускорил рост к доллару, упав ниже отметки в 90 рублей. На фоне этого, узнали журналисты, с перебоями начали работать российские обменники, в которых не горят желанием продавать гражданам валюту по текущему резко упавшему курсу.