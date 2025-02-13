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13:18, 13 февраля 2025Экономика

В Кремле назвали обсуждавшуюся Путиным и Трампом экономическую тему

Песков: Путин и Трамп обсуждали 12 февраля тему энергетического сектора
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Среди тем, которые в ходе телефонного разговора 12 февраля обсудили президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, были вопросы, связанные с энергетикой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В то же время, в ответ на уточнение журналистов, представитель Кремля не стал конкретизировать экономическую повестку беседы президентов России и США. «Энергетический сектор», — сказал он.

Ранее стало известно, что разговор Путина и Трампа длился полтора часа. Участники беседы поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне. Фондовый рынок в РФ отреагировал на сообщение об итогах переговоров значительным ростом.

В январе, говоря о заявлениях Трампа, в том числе связанных с ценами на нефть, Путин назвал особенностью экономик России и США тот факт, что на них плохо влияют как низкие, так и высокие цены на энергоресурсы. Первые, по его словам, подрывают инвестиционные возможности энергетических компаний, вторые же сказываются негативно, так как с использованием энергоносителей производятся другие товары внутри страны.

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