В Кремле назвали обсуждавшуюся Путиным и Трампом экономическую тему

Песков: Путин и Трамп обсуждали 12 февраля тему энергетического сектора

Среди тем, которые в ходе телефонного разговора 12 февраля обсудили президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, были вопросы, связанные с энергетикой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В то же время, в ответ на уточнение журналистов, представитель Кремля не стал конкретизировать экономическую повестку беседы президентов России и США. «Энергетический сектор», — сказал он.

Ранее стало известно, что разговор Путина и Трампа длился полтора часа. Участники беседы поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне. Фондовый рынок в РФ отреагировал на сообщение об итогах переговоров значительным ростом.

В январе, говоря о заявлениях Трампа, в том числе связанных с ценами на нефть, Путин назвал особенностью экономик России и США тот факт, что на них плохо влияют как низкие, так и высокие цены на энергоресурсы. Первые, по его словам, подрывают инвестиционные возможности энергетических компаний, вторые же сказываются негативно, так как с использованием энергоносителей производятся другие товары внутри страны.