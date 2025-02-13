В Кремле заявили о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поручили немедленно начать подготовку к встрече

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Определено есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора», — рассказал представитель Кремля.

Песков также уточнил, что была начата подготовка по созданию переговорной команды, которая от лица России будет вести переговоры с США. При этом он добавил, что процесс находится в самой начальной стадии и пока говорить о его рамках и составе участников преждевременно.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разговор Путина и Трампа создает впечатление, что процесс мирного урегулирования по Украине был запущен. При этом генсек Североатлантического альянса указал, что он полностью поддерживает это, но требует участия в переговорах Киева.