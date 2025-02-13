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12:44, 13 февраля 2025Экономика

Взлет российского фондового рынка объяснили оптимизмом инвесторов

Эксперт Бархота: Рынок растет на оптимизме инвесторов и попытке отыграть падение
Дмитрий Воронин

Фото: Pool Sputnik Kremlin / AP

Наблюдающийся в России взлет котировок фондового рынка — индекс ММВБ вырос более чем на 8 процентов, а на момент написания материала на 6,15 процента, до 3211,57 пункта — вызван оптимизмом инвесторов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «Абзацу» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Также, по его словам, столь сильная реакция на рынках связана с попыткой отыграть наблюдавшееся во второй половине прошлого года падение.

Специалист указал, что, поскольку «какого-то артикулированного контура с точки зрения формулы будущего мирного соглашения и графика снятия санкций» еще не представлено, говорить об укреплении экономики «пока рановато». «Думаю, на горизонте двух-трех месяцев появятся уже программные заявления, которые эти контуры очертят», — резюмировал он.

В четверг стало известно, что после первых за несколько лет российско-американских переговоров на высшем уровне значительно вырос рынок акций в РФ, а курс рубля, который и так укреплялся в последнее время, ускорил рост к доллару.

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