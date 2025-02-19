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15:44, 19 февраля 2025Экономика

Курс рубля резко вырос

Курс доллара на рынке Forex вернулся на уровень ниже 90 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

В ходе торгов на международном рынке Forex в среду, 19 февраля, курс доллара резко снизился, до уровня ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

По состоянию на 15:30 по московскому времени доллар торгуется по 89,87 рубля, что на 1,83 процента ниже, чем в начале дня. В точности такая же динамика наблюдается на межбанковском рынке, где американская валюта упала до 89,85 рубля.

Юань, торгующийся на Мосбирже, также снижается до минимума с 14 января. При этом индекс Мосбиржи второй день подряд демонстрирует снижение. На минимуме он доходил до 3221 пункта, после чего скорректировался до 3254 пункта.

Основной причиной резкого роста российского фондового рынка стало начало переговоров России и США по урегулированию ситуации на Украине и восстановлению отношений. Однако после того, как первая встреча делегаций в Саудовской Аравии завершилась, рынок развернулся. Отсутствие конкретных результатов и снятия санкций хотя бы в повестке встречи снизило оптимизм участников рынка.

Тем не менее с начала месяца рубль укрепился к доллару на десять процентов. Эксперты предупреждают, что динамика, скорее всего, носит временный характер, потому что структура импорта и экспорта не изменились. Также в связи с этим они предлагают не ждать от сильного рубля замедления инфляции.

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