Россиян попросили не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

Экономист Кульбака предложил не ждать остановки роста цен из-за укрепления рубля

Наблюдающееся укрепления рубля само по себе не скажется на замедлении инфляции, чтобы эффект проявился, курс должен быть стабильным примерно год. Об этом в комментарии «Ридусу» заявил экономист Николай Кульбака.

По его мнению, рост российской валюты носит временный характер, потому что основополагающие факторы — соотношение импорта и экспорта — не изменились. Доллар может упасть к рублю только в случае, если сократится импорт или значительно вырастет экспорт. Поскольку ничего подобного не наблюдается, то и воздействия на инфляцию не будет.

Курс доллара от Центробанка на 17 февраля равен 90,3 рубля, что на десять рублей меньше, чем в начале года. За февраль американская валюта потеряла в стоимости 7,5 рубля. По состоянию на середину дня 17 февраля доллар на рынке Forex торгуется на уровне 91,6 рубля.

Основной причиной резкого роста рубля считается оптимизм участников рынка относительно начала переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Несмотря на отсутствие каких-то конкретных предложений, отдельные аналитики полагают, что сам факт контактов говорит о возможности остановки боевых действий на Украине.

Соответственно, любая информация об отсутствии согласия сторон и замедление процесса может развернуть тренд и оказаться фактором давящим на рубль. На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина, объясняя решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента, указала, что совет директоров не стал принимать во внимание геополитические факторы ввиду их полной неопределенности.