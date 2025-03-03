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12:45, 3 марта 2025Экономика

Российский фондовый рынок растерял оптимизм

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с момента переговоров Трампа и Путина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В понедельник, 3 марта, индекс Мосбиржи продолжил падение последних дней февраля, опустившись на минимуме до 3131 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Такая динамика позволяет говорить о том, что российский фондовый рынок растерял оптимизм, связанный сначала с телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а затем и с первыми за много лет переговорами российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Резкий рост индекса начался 13 февраля, а 25-го числа он поднимался уже до 3371 пункта. Инвесторы ожидали, что переговоры ускорят приближение мирных переговоров и остановки боевых действий на Украине, что в перспективе позволит Западу начать снимать санкции.

Однако комментарии представителей США о том, что ослабление ограничительных мер возможно только после мирного договора, а также слова российской стороны по поводу сохранения территориальных претензий на все включенные в Конституцию территории, в том числе на Запорожье и Херсон, снизили оптимизм.

Скандал в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, из-за которого сорвалось подписание сделки по полезным ископаемым, также заставил участников рынка пересматривать возможные сроки завершения конфликта и перспективы процесса.

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