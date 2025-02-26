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15:02, 26 февраля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал после слов Лаврова

Индекс Мосбиржи упал после слов главы МИД РФ Лаврова о линии соприкосновения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности остановки боевых действий по линии соприкосновения на Украине привело к падению российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи опускался более чем на сто пунктов.

Дипломат сослался на российскую Конституцию, в которую включены новые территории, признаваемые мировым сообществом украинскими и частично контролируемые Киевом. В том числе речь идет о Херсоне, который Вооруженные силы России удерживали под контролем несколько месяцев, и Запорожье, статус которого не менялся.

На фоне представлений о том, что подобный подход может заблокировать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, индекс Мосбиржи опускался до 3262 пунктов, после чего скорректировался до 3280 пунктов. Также негативно могли повлиять слова Лаврова об отсутствии обсуждения о снятии санкций, хотя ранее об этом же говорили представители США.

За последний месяц, с момента инаугурации Трампа, индекс прибавил более 300 пунктов. Первые переговоры делегаций России и США воодушевили участников рынка, заставив предполагать скорое завершение конфликта и отмену санкций. Тем не менее, предупреждает финансовый банкир Евгений Коган, рост некоторых слабых акций говорит о царящей среди инвесторов эйфории, которая может обернуться коррекцией.

Накануне Трамп заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за несколько недель. В то же время, как и во всех аналогичных заявлениях с разными сроками в прошлом, глава Белого дома не сообщил никаких деталей потенциального мирного соглашения, которое могут предложить сторонам, в том числе по территориям и гарантиям безопасности.

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