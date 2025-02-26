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13:55, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Москве исключили заморозку линии фронта на Украине

Лавров: Заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Такого не будет, у нас есть конституция», — объяснил глава МИД.

Вместе с тем Лавров призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.

Лавров также высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине. По его словам, по данному вопросу Россия не рассматривает никаких вариантов.

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