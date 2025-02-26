В Москве исключили заморозку линии фронта на Украине

Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Такого не будет, у нас есть конституция», — объяснил глава МИД.
Вместе с тем Лавров призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.
Лавров также высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине. По его словам, по данному вопросу Россия не рассматривает никаких вариантов.