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13:42, 26 февраля 2025Мир

Лавров призвал Европу не лгать о блокировке Россией переговоров по Украине

Лавров: Россия не блокирует переговоры по Украине вопреки обвинениям Европы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Россия не блокирует переговоры по Украине, вопреки подобным обвинениям со стороны европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы ждем, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент [России Владимир] Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что Путин многократно утверждал, что от мирных переговоров «отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство». Он также напомнил о высказываниях европейских лидеров, которые настаивали на отказе от переговоров и военном решении украинского конфликта.

Ранее глава российского МИД также заявил, что Европа «науськивает» Киев для продолжения боевых действий.

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